window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 6 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 6 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

El día resalta tu valor personal y la frescura como fuente de atracción. Cuanto más auténtico te muestras, más se abren las puertas del reconocimiento. Las relaciones sinceras trascienden lo material: quienes te aprecian lo hacen por tu esencia, no por tu cuenta bancaria.

Horóscopo de amor para Acuario

Presta la atención adecuada a tu pareja que te demuestra tanta ternura y devoción, puede llegar a ser tu compañía de por vida. Si eres soltero otros te encuentran interesante y se te acercan y hablan frecuentemente. Si instigas a un contacto es posible para ti que sean amigos, o con suerte, compañeros de sueños.

Horóscopo de dinero para Acuario

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraAcuario

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending