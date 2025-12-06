Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 6 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu cuerpo pide atención y escucha consciente. Tal vez necesites descanso, aire fresco o una rutina más liviana. Cuidar tu salud física y espiritual te recarga de energía. Al reconectar con tus ritmos naturales, recuperas gratitud por el bienestar presente.
