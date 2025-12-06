Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 diciembre de 2025

Tu cuerpo pide atención y escucha consciente. Tal vez necesites descanso, aire fresco o una rutina más liviana. Cuidar tu salud física y espiritual te recarga de energía. Al reconectar con tus ritmos naturales, recuperas gratitud por el bienestar presente.

Horóscopo de amor para Capricornio Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Capricornio Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.