Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 6 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu cuerpo pide atención y escucha consciente. Tal vez necesites descanso, aire fresco o una rutina más liviana. Cuidar tu salud física y espiritual te recarga de energía. Al reconectar con tus ritmos naturales, recuperas gratitud por el bienestar presente.

Horóscopo de amor para Capricornio

Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

