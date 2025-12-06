window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 6 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 6 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

El deseo de expandirte crece: viajes, estudios o nuevas ideas amplían tus horizontes. Si las obligaciones te retienen, aprende desde donde estás. Conversaciones inspiradoras o lecturas despertarán tu curiosidad. La mente abierta será tu mejor pasaporte hacia un crecimiento enriquecedor.

Horóscopo de amor para Libra

Tu persona amada se siente especialmente atraída hacia ti, eres su foco de atención. Tú les proporcionas una influencia tranquilizadora y te ven como un confidente y un claro comunicador. Si estas soltero, trata de reconectarte con amigos existentes, aquellos que más te importan, olvida cualquier desacuerdo que hayan tenido en el pasado.

Horóscopo de dinero para Libra

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

