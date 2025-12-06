window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 6 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 6 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu atención se centra en los recursos y las asociaciones estratégicas. Surgen oportunidades de crecimiento económico, pero debes elegir con prudencia a tus aliados. Dialoga, escucha propuestas y diseña acuerdos sostenibles. La inteligencia práctica será tu mayor capital en esta etapa.

Horóscopo de amor para Tauro

El involucrarse personalmente no siempre funciona como se había previsto. Las situaciones cambian constantemente y aun si tu vida romántica no es segura de alguna forma, permaneces relajado y sin problema. Abordas discusiones potencialmente acaloradas al preguntarle a tus compañeros su punto de vista y considera muy bien lo que te dicen antes de responderles.

Horóscopo de dinero para Tauro

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraTauro

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

