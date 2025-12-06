window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 6 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 6 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco




Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu carrera se encamina gracias a tu inteligencia y estrategia. Reconoces lo aprendido y consolidas una base firme para avanzar. Aunque algunos colegas parezcan inflexibles, mantén la cabeza fría y tu enfoque. La verdadera autoridad se demuestra con coherencia a, no con imposiciones.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu vida amorosa es exhilarante Lo que más te ayuda es tener esa actitud tan considerada y pensativa. Si tú alejas a tu pareja, es más probable que sea por un cambio en tu actitud que está causando fricción en la relación. Si haces un poco más de esfuerzo es fácil sobrepasar los obstáculos y enfocarse en el futuro.

Horóscopo de dinero para Virgo

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Otras predicciones para hoy:

