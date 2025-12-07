Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 diciembre de 2025

Buscarás vínculos que te hagan sentir contenido y valorado. La ternura y la complicidad serán esenciales para ti. Si estás en pareja, el lazo se fortalece con gestos de afecto. Si estás soltero, alguien dulce y empático tocará fibras que creías dormidas.

Horóscopo de amor para Capricornio Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.