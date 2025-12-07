window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 7 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 7 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

En este día crecen tus oportunidades financieras y podrías recibir ingresos adicionales. Los proyectos vinculados a bienes raíces o inversiones familiares se muestran favorables. Si alguien cercano te propone un negocio, escucha con atención. Tu intuición garantizará la rentabilidad.

Horóscopo de amor para Géminis

Si sientes que algo le falta a tu vida, tal vez hayas sufrido recientemente algún tipo de retroceso en tu vida amorosa, no estarás en el mejor humor para acercarte a los demás. Trata de lograr diferentes grados de compostura y auto confianza y de acuerdo a como tu veas las cosas ajústate en una manera más natural.

Horóscopo de dinero para Géminis

Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Rara vez tienes tanto placer sexual como el que estas teniendo ahora. De hecho, estas tan insaciable que ni siquiera puedes pensar en nada más. Cada uno de los signos lujuriosos de tu pareja solo aumentan tu pasión por más. Quieres hacerlo bien, pero dale un descanso de vez en cuando. ¡No todo el mundo es un atleta sexual sin descanso!

