Horóscopo de hoy para Capricornio del 8 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 8 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en Cáncer despierta ternura y complicidad en tus vínculos. Si estás en pareja, recibirás gestos inesperados que favorecerán la unión. Si estás soltero, podrías sentir una atracción especial por alguien de tu círculo de amistades. Déjate sorprender por lo que nace naturalmente.
