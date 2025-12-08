window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 8 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 8 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tu intuición económica brillará y te permitirá cerrar acuerdos favorables. Recibirás propuestas que impulsarán tus ingresos, pero será clave elegir con quién compartir los frutos. Únete con quienes suman, apoyan y celebran tus logros; así consolidarás una etapa de abundancia genuina.

Horóscopo de amor para Géminis

Puedes experimentar problemas en tu vida romántica, particularmente si tu pareja es igual de estresada que tú. No saquen la frustración uno con el otro. Hablen honestamente juntos y si lo necesitan, quéjense de todos los demás, que los ayude a crean un lazo entre ustedes que resulte en un acuerdo inesperado.

Horóscopo de dinero para Géminis

Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Lleno de emoción y ternura, sientes una necesidad de más esfuerzo cuando haces el amor. Añoras pasar tiempo con tu amante y no puedes esperar a estar juntos después de pasar un tiempo separados. Algunas veces te inclinas a sentarte dejando que tu pareja haga las cosas. ¡Se pro activo, piensa en las necesidades de tu pareja también!

