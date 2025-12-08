window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 8 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Será un día ideal para apartarte del ruido y atender lo que tu interior susurra. Las señales sutiles te guiarán si confías en tu intuición. Tus percepciones estarán más despiertas que nunca: síguelas y accederás a revelaciones sobre tu alma y el sentido de la existencia.

Horóscopo de amor para Leo

Te encanta compartir ideas con tu pareja que probablemente traigan éxito en cualquier tipo de aventura en la que se embarquen juntos. Estas ansioso por iniciar tus actividades así como apreciar el tiempo que pases disfrutando momentos más apasionados con tu pareja, cuando confidencialmente le muestras cuanto te importa.

Horóscopo de dinero para Leo

Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

