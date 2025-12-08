window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 8 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 8 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Las responsabilidades ocuparán buena parte de tu atención, pero tu constancia será recompensada. Si debes tomar una decisión importante, busca la guía de alguien con experiencia. Un consejo sabio puede ofrecerte la perspectiva necesaria para encaminarte hacia un logro sólido y duradero.

Horóscopo de amor para Libra

Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Libra

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraLibra

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

