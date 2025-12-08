window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 8 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 8 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

La calidez y la compañía desplazarán la soledad. Se abrirá un tiempo para disfrutar vínculos y vivir los pequeños desafíos con humor y ligereza. Encontrarás a alguien confiable con quien compartir proyectos y sueños, y las charlas serán fuente de inspiración.

Horóscopo de amor para Tauro

Si las cosas no están progresando muy bien en tu relación, necesitas hacer una parada. Si es posible, toma algunas decisiones difíciles y confronta problemas no esperados. Mientras tanto, no dejes de ver tus propias ambiciones románticas u olvides lo que has aprendido, el camino es con frecuencia la única recompensa que recibes.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraTauro

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

