Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 9 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Una fuerza interna te da solvencia para avanzar en negocios significativos, aunque conviene vigilar que la ambición no nuble tus criterios. Cuando liberas tensiones emocionales, cada desafío se vuelve más accesible y tu capacidad para atravesar crisis se vuelve más lúcida y eficaz hoy mismo.

Horóscopo de amor para Capricornio

Reestableciendo la cercanía con tu pareja te lleva aúna respuesta favorable, si hay cualquier problemita, tu tratas de reconciliarte. Si eres soltero, permaneces en contacto con los amigos, tus esfuerzos para revivir conexiones generalmente son exitosos y puedes hasta actuar como intermediario y reunir a otras personas.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

