Horóscopo de hoy para Libra del 9 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna activa tu vida social y atrae vínculos magnéticos que iluminan la jornada. El clima promete diversión, aunque la fricción plutoniana en el área del amor puede generar enredos intensos. Si hay un romance poco adecuado, conviene avanzar con cautela para no complicar tu futuro.
