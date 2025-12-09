Horóscopo de hoy para Virgo del 9 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Sabes que tu afán por cumplir con todo puede jugarte en contra. Hoy te conviene frenar, simplificar y dejar de sumar exigencias innecesarias. Un pequeño descanso corta la inercia del día, te libera de enredos y te devuelve una conexión más serena con tu propia esencia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending