Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 10 diciembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 10 de diciembre de 2025.

03/21 – 04/19

La creatividad te atraviesa con una fuerza que invita a mostrar todo lo que sabes hacer. Si practicas deportes, rindes al máximo y te sientes imparable. Es un momento para moverte, probar, crear y abrir caminos nuevos. Sal al mundo: las oportunidades te acompañan.

04/20 – 05/20

Una determinación firme te lleva a explorar oportunidades inmobiliarias o iniciar mejoras en tu hogar. El deseo de potenciar el bienestar para tu familia guía cada paso. Es tiempo de activar tu círculo cercano y enriquecerlo con decisiones transformadoras.

05/21 – 06/20

Te rodean personas que despiertan chispa, curiosidad e ideas frescas. Entre intercambios dinámicos, aprendes, reformulas y quieres conectar más con tu entorno. Este clima mental te impulsa a crecer a través del diálogo y a dejarte inspirar por miradas distintas.

06/21 – 07/20

Tu atención se dirige a lo material, buscando recursos que mejoren tu vida. Puede ser una herramienta nueva, un vehículo o algo que facilite tus movimientos diarios. Lo importante es reconocer tus necesidades y encarar decisiones prácticas que acerquen bienestar y orden a tu rutina.

07/21 – 08/21

La Luna en tu signo, junto con la influencia positiva de Marte desde otro signo de fuego, enciende tus pasiones y refuerza tu coraje. Tomas decisiones con una brújula poderosa, y tu energía magnética abre caminos, y conquista corazones dispuestos.

08/22 – 09/22

Con el cierre del ciclo lunar, inicias un repliegue que te aleja del ruido y te acerca a tu propio pulso. Al volver a tu historia, encuentras una fortaleza serena y confianza que nace de tus raíces. Ese regreso íntimo aclara tu mirada y promueve tu mundo espiritual.

09/23 – 10/22

Tu vida social se activa y te impulsa a participar con más presencia. Expresar tus ideas con convicción te conecta con personas afines y favorece nuevas amistades. Conversaciones sinceras abren puertas y dinamizan proyectos. Es un momento para crecer a través del intercambio.

10/23 – 11/22

Tu presencia pública gana fuerza y ejerces tu autoridad con estilo, defendiendo valores que te representan. Este clima favorece lanzar un emprendimiento propio o mostrar tu proyecto con orgullo. Si trabajas en relación de dependencia, es momento para que se reconozca tu mérito.

11/23 – 12/20

Un proyecto apasionante aparece en tu horizonte y despierta entusiasmo: puede ser un viaje, una propuesta laboral en el exterior o una etapa de formación que te inspira. Tomas decisiones importantes, listo para aceptar desafíos que amplían tus límites y te invitan a crecer con confianza.

12/21 – 01/19

Surgen asuntos ligados a herencias o vínculos del pasado que despiertan emociones guardadas. Aunque el proceso moviliza, funciona como un fuego alquímico que depura, libera y permite transformarte. Es un ciclo para cerrar historias antiguas y recuperar tu poder interior.

01/20 – 02/18

Esta lunación ilumina relaciones clave: pareja, socio o un amigo especial. La conexión se fortalece y juntos avanzan hacia un proyecto compartido que renueva el ánimo. Sientes un estímulo que impulsa acuerdos, motiva la interconexión y crea una dinámica más creativa.

02/19 – 03/20

El ámbito laboral se vuelve tu escenario principal y tu ambición te impulsa. Tu habilidad para resolver problemas te posiciona y atrae reconocimiento. Si buscas empleo, aparecen oportunidades claras. Es un momento para confiar en tu talento, mostrar iniciativa y abrir puertas profesionales.