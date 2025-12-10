Horóscopo de hoy para Capricornio del 10 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 10 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Surgen asuntos ligados a herencias o vínculos del pasado que despiertan emociones guardadas. Aunque el proceso moviliza, funciona como un fuego alquímico que depura, libera y permite transformarte. Es un ciclo para cerrar historias antiguas y recuperar tu poder interior.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
