Horóscopo de hoy para Leo del 10 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo, junto con la influencia positiva de Marte desde otro signo de fuego, enciende tus pasiones y refuerza tu coraje. Tomas decisiones con una brújula poderosa, y tu energía magnética abre caminos, y conquista corazones dispuestos.
