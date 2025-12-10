Horóscopo de hoy para Leo del 10 diciembre de 2025

La Luna en tu signo, junto con la influencia positiva de Marte desde otro signo de fuego, enciende tus pasiones y refuerza tu coraje. Tomas decisiones con una brújula poderosa, y tu energía magnética abre caminos, y conquista corazones dispuestos.

Horóscopo de amor para Leo Piensa en organizar una reunión o una noche fuera en la ciudad y disfruta con amigos o con tu pareja. Casi cualquier interacción social que organizas vale la pena el esfuerzo y los resultados terminan de manera más que satisfactoria. Si tienes pareja, es igualmente gratificante para ti el solo pasar algún tiempo juntos.

Horóscopo de dinero para Leo Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.