Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 11 diciembre de 2025
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 11 diciembre de 2025. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 11 de diciembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Te conviene concentrarte en perfeccionar tus habilidades y aplicar herramientas que realmente afinen tu trabajo. Si surge algún obstáculo, observa su origen y resuélvelo gradualmente. Cuando todo funcione, vas a sentir la satisfacción de estar haciendo las cosas bien.
Tauro
04/20 – 05/20
El cielo favorece esos pasatiempos que te devuelven calma, como tejer, explorar plantas o disfrutar de juegos de mesa. Son actividades que despiertan matices olvidados y conectan con tu esencia creativa. Permítete expresarte y descubrir nuevas formas de alegrar tu mundo cotidiano.
Géminis
05/21 – 06/20
Crea un pequeño espacio de serenidad dentro de tu hogar, ya sea una repisa, una esquina luminosa o una simple cajita especial. Coloca allí recuerdos queridos, fotografías, objetos con historia o una plantita. Ese rincón íntimo se convertirá en tu refugio personal para sentirte enraizado.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hoy dispones de una energía ideal para compartir y conectar, así que vale aprovechar la compañía. Tu precisión al expresarte facilita acuerdos y entendimientos. Conversar o simplemente estar con otros vuelve la jornada más versátil y abierta a coincidencias que enriquecen tu ánimo.
Leo
07/21 – 08/21
El universo recompensa tu constancia afinando tus recursos y dándote más margen para ordenarte. Haz una lista de lo que realmente necesitas y marca el inicio con un regalo para ti, aunque sea pequeño: algo tangible que puedas ver y tocar para seguir materializando lo que buscas.
Virgo
08/22 – 09/22
La Luna en tu signo resalta tu eficacia y capacidad para poner cada cosa en su lugar. Verás avances concretos y decisiones que se vuelven operativas. Confía en tu sentido práctico y en ese criterio impecable que hoy actúa como guía precisa para resolver cualquier situación.
Libra
09/23 – 10/22
Estás cerrando un ciclo lunar y eso te invita a procesar vivencias de los últimos veintiocho días. Reduce el ritmo, escucha tus necesidades y permítete algunos momentos de calma. La soledad, bien elegida, puede ayudarte a recuperar paz y ordenar tu mundo interior.
Escorpio
10/23 – 11/22
Hoy la Luna activa tu área de amistades y grupos, así que busca espacios donde puedas colaborar de manera útil. Participar en una reunión, coordinar tareas o ayudar a organizar algo te permitirá resolver pendientes y avanzar con mayor precisión hacia un futuro compartido.
Sagitario
11/23 – 12/20
Los astros te llevan a exigirte un poco más para obtener resultados que realmente te pongan en relieve. Sentirás incrementarse tus ambiciones y comprenderás que el esfuerzo sostenido te posiciona. Si quieres destacarte profesionalmente, este es un momento perfecto para diseñar una estrategia.
Capricornio
12/21 – 01/19
Hoy surgirán ganas de ampliar tus conocimientos y sumar herramientas que mejoren tus perspectivas. Es momento para comenzar un estudio, explorar nuevas áreas o buscar guía en alguien con experiencia. Presta atención a las señales que te orienten hacia ese aprendizaje que ahora pide espacio.
Acuario
01/20 – 02/18
Las configuraciones actuales reactivan tu área financiera y pueden destrabar trámites vinculados a legados o herencias. Para que todo avance como pretendes necesitas aplicar compromiso. Al poner tu energía en orden, las oportunidades se vuelven más interesantes y poderosas.
Piscis
02/19 – 03/20
Despertará tu deseo de compartir más con los demás y dar lugar a encuentros que contribuyen. Si tienes pareja, valorarás cada instante compartido. Si estás soltero, podrías notar actitudes más atentas en alguien cercano. Esa apertura traerá gestos que completarán tu día.