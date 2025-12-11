window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Cáncer del 11 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 11 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_cancer
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Cáncer

(06/21 – 07/20)

Hoy dispones de una energía ideal para compartir y conectar, así que vale aprovechar la compañía. Tu precisión al expresarte facilita acuerdos y entendimientos. Conversar o simplemente estar con otros vuelve la jornada más versátil y abierta a coincidencias que enriquecen tu ánimo.

Horóscopo de amor para Cáncer

Haz algo romántico que refuerce tu amor y el lazo de confianza que compartes con tu pareja. Si eres soltero estas socialmente en demanda, mantente abierto a hacer contactos, encantas a los demás fácilmente con tus formas ganadoras y no tienes problemas para tener una cita, ganas la aceptación sin ningún esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Cáncer

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraCáncer

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

