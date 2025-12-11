window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 11 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 11 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Hoy la Luna activa tu área de amistades y grupos, así que busca espacios donde puedas colaborar de manera útil. Participar en una reunión, coordinar tareas o ayudar a organizar algo te permitirá resolver pendientes y avanzar con mayor precisión hacia un futuro compartido.

Horóscopo de amor para Escorpio

Si estas en una relación estable, usando tu intuición eres capaz de satisfacer a tu pareja sin esfuerzo y combinar sus deseos con los tuyos. Si eres soltero atraes amor en una forma honesta y abierta, tu actitud sincera y adorable hace que otros te quieran y ayuda a crear una impresión memorable en ellos.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

