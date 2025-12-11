window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 11 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 11 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Crea un pequeño espacio de serenidad dentro de tu hogar, ya sea una repisa, una esquina luminosa o una simple cajita especial. Coloca allí recuerdos queridos, fotografías, objetos con historia o una plantita. Ese rincón íntimo se convertirá en tu refugio personal para sentirte enraizado.

Horóscopo de amor para Géminis

No te permitas perder el control, piensa cuidadosamente antes de iniciar cualquier argumento, tus poderes de persuasión no son buenos y necesitas ser mejorados substancialmente. Trata de arreglar las dificultades con tus compañeros y no dejes asuntos sin resolver. Aprecia que tan importante es una relación y las disputas pueden ser innecesarias.

Horóscopo de dinero para Géminis

Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Cuando tú y tu pareja hacen el amor, das placer generosamente y también lo recibes, de ahí tu actitud revela mucho sobre tu experiencia sexual. Recordar que tu pareja quiere su parte y mostrándole verdadera pasión y tu deseo veraz, ¡la complaces y te recompensa con su propia deliciosa manera sensual!

