Horóscopo de hoy para Libra del 11 diciembre de 2025

Estás cerrando un ciclo lunar y eso te invita a procesar vivencias de los últimos veintiocho días. Reduce el ritmo, escucha tus necesidades y permítete algunos momentos de calma. La soledad, bien elegida, puede ayudarte a recuperar paz y ordenar tu mundo interior.

Horóscopo de amor para Libra Si encuentras desacuerdos es importante que respondas a las necesidades de las personas que quieres, aun cuando creas que te están presionando demasiado por la respuesta. Cuando todos se hayan calmado, es más fácil que las diferencias que probablemente tienen una larga historia, se resuelvan más pronto.

Horóscopo de dinero para Libra ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.