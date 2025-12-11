Horóscopo de hoy para Libra del 11 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 11 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Estás cerrando un ciclo lunar y eso te invita a procesar vivencias de los últimos veintiocho días. Reduce el ritmo, escucha tus necesidades y permítete algunos momentos de calma. La soledad, bien elegida, puede ayudarte a recuperar paz y ordenar tu mundo interior.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
