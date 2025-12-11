window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 11 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 11 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Los astros te llevan a exigirte un poco más para obtener resultados que realmente te pongan en relieve. Sentirás incrementarse tus ambiciones y comprenderás que el esfuerzo sostenido te posiciona. Si quieres destacarte profesionalmente, este es un momento perfecto para diseñar una estrategia.

Horóscopo de amor para Sagitario

Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Lleno de deseo por tu pareja pero sintiéndote apático y no satisfecho. De hecho, en realidad quieres experimentar con nuevas actividades en tu vida sexual, algo extra para tu relación. Si tienes el suficiente coraje para decir lo que realmente quieres, ¡disfrutaras un genuino banquete al hacer el amor, con aperitivo y postre también!.

