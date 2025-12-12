Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 12 de diciembre de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy viernes 12 de diciembre para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

El viernes te abre la puerta para dejar atrás la prisa y seguir solo aquello que te provoca curiosidad y buen ánimo. Una charla ligera puede convertirse en el inicio de un plan divertido que te saca de la rutina. La energía te empuja a moverte, pero esta vez hacia lo que te hace disfrutar, no hacia lo pendiente.

Consejo del día: Suelta lo serio por hoy y déjate llevar por lo que te entusiasma.

Tauro

Hoy basta un detalle para que tu día cambie de tono y sientas que ya toca relajar los hombros. Cierras algo que venías arrastrando y eso te deja el camino libre para enfocarte en lo que te gusta. Alguien cercano podría sorprenderte con un gesto que ilumina el inicio del fin de semana.

Consejo del día: Deja que lo nuevo llegue sin resistencia; ya es viernes, no cargues más de la cuenta.

Géminis

Tu mente sigue rápida, sí, pero ahora úsala para elegir cómo quieres disfrutar el día. Noticias o comentarios inesperados te animan a reordenar planes y abrir espacio para actividades que te hagan sonreír. Conversaciones ligeras pueden terminar siendo más divertidas de lo que imaginas.

Consejo del día: Expresa lo que sientes, pero con el ánimo relajado de viernes.

Cáncer

Este viernes te trae una claridad emocional que te ayuda a dejar atrás tensiones y entrar en un ritmo más suave. Quizá decidas ajustar tu día para darte ese descanso que necesitas. Una llamada o mensaje trae tranquilidad justo cuando lo estabas buscando.

Consejo del día: Atiende tu emoción, pero regálate calma; ya es hora de soltar.

Leo

Una chispa creativa aparece cuando menos lo esperas y podría inspirarte a un plan divertido. Te buscan, te valoran y tu presencia anima cualquier ambiente; ideal para empezar el fin de semana con buena vibra. Todo fluye mejor cuando te permites disfrutar.

Consejo del día: Brilla sin presiones, estás entrando en territorio de descanso.

Virgo

Hoy detectas lo que te molesta y lo arreglas rápido para no llevarlo a tu fin de semana. Haces los ajustes necesarios y después de eso, el día se vuelve más ligero. Llega una respuesta que te despeja el panorama y te deja libre para desconectar.

Consejo del día: Permite un poco de improvisación, ya tendrás tiempo para el orden el lunes.

Libra

Una conversación sincera te ayuda a aclarar un tema y te deja con el ánimo listo para relajarte. Recuperas equilibrio y sueltas cargas que no te corresponden. Tu capacidad de armonizar hace que los planes de viernes fluyan sin complicaciones.

Consejo del día: Habla claro, pero deja que el ambiente se mantenga ligero.

Escorpio

Tu intuición detecta lo necesario para que tomes decisiones que te permitan descansar mejor. Descubres algo que cambia tu enfoque y te invita a cerrar la semana con alivio. Un gesto afectivo te recuerda que no todo tiene que ser intenso.

Consejo del día: Observa, respira y afloja; no todo necesita análisis profundo hoy.

Sagitario

El viernes llega con una invitación a flexibilizar tus planes y elegir la ruta más divertida. Un hallazgo espontáneo te anima a explorar algo nuevo. La energía favorece encuentros que elevan el ánimo y marcan el inicio ideal del fin de semana.

Consejo del día: Si algo pinta bien, di que sí sin pensarlo demasiado.

Capricornio

Terminas asuntos prácticos con rapidez y eso te deja espacio para disfrutar el día sin culpas. Una conversación te aclara temas que venían ocupando tu mente y te permite relajarte. La sensación de estabilidad te acompaña hacia un merecido descanso.

Consejo del día: Mantén la firmeza… pero date permiso de descansar a gusto.

Acuario

Tus ideas toman forma sin esfuerzo, pero hoy la meta es que te inspiren a pasarlo bien. Conectas con alguien que entiende tu vibra y eso le da un tono creativo al inicio del fin de semana. La energía favorece momentos libres y espontáneos.

Consejo del día: Anota lo importante, pero no dejes que lo creativo opaque el disfrute.

Piscis

Tu sensibilidad te ayuda a percibir qué necesitas para cerrar la semana en paz. Puedes liberar una emoción pendiente sin drama y entrar a un estado más suave. Una muestra de cariño te acompaña mientras te dispones a descansar.

Consejo del día: Confía en tu intuición y déjate llevar por el ritmo tranquilo del viernes.