Horóscopo de hoy para Géminis del 12 diciembre de 2025

Será importante mantener tu intimidad lejos de intervenciones. En tu hogar, procura crear un rincón personal que funcione como refugio. Establece límites definidos para que nadie invada tu espacio. Tienes derecho a proteger tu mundo privado y a conservar momentos de silencio para ti.

Horóscopo de amor para Géminis Si te sientes agitado o molesto no dejes que estos sentimientos molesten a las personas que más te importan o peor aún que te hagan enemistarte con ellas. Encuentras que aquellos que están cerca de ti te tienen que mostrar una gran cantidad de paciencia. Estas consciente de esto, imagina si tú tuvieras que lidiar con alguien que se portara como lo haces tú.

Horóscopo de dinero para Géminis El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.