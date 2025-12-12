window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 12 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Llega un momento ideal para ordenar tu economía y poner tu bolsillo en forma. Será clave recortar gastos innecesarios y evitar cualquier descontrol que pueda llevarte a números incómodos. Administra tus recursos con sensatez para asegurar estabilidad.

Horóscopo de amor para Leo

Te sientes romántico, entusiasta sobre el amor y si ya estás en una relación eres extremadamente cariñoso con tu pareja. Cualquier desacuerdo existente se resuelve de manera que refuerza su conexión. Los solteros pueden dar un suspiro de alivio, existe una verdadera promesa de que conocerás a alguien especial pronto.

Horóscopo de dinero para Leo

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraLeo

No estas de humor para apurarte, más bien prefieres tener una diversión suave y relajada. Aclarale esto a tu pareja: tu cuerpo es un patio de recreo, muéstrale donde se puede tener la mayor diversión. Un verdadero buen orgasmo necesita estar bien preparado. Una cosa es segura: tu amante quiere hacer lo mismo por ti.

