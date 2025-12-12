Horóscopo de hoy para Libra del 12 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 12 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El tránsito lunar despierta tu interés por la espiritualidad y la búsqueda interior. Elige pensamientos que te eleven y evita quedarte atrapado en chismes o comentarios ajenos. Deja que lo vivido se decante y dedica momentos a cultivar tu paz, conectando con lo que te ordena y calma.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending