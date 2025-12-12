Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy surgirán responsabilidades que exigirán enfoque. Tu naturaleza expansiva suele ayudarte, pero esta vez conviene evitar la búsqueda de protagonismo personal. Actúa con criterio y cuidado: tu reputación puede fortalecerse o resentirse según cómo manejes cada situación.
