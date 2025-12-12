window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Hoy surgirán responsabilidades que exigirán enfoque. Tu naturaleza expansiva suele ayudarte, pero esta vez conviene evitar la búsqueda de protagonismo personal. Actúa con criterio y cuidado: tu reputación puede fortalecerse o resentirse según cómo manejes cada situación.

Horóscopo de amor para Sagitario

Llegas fácilmente a tus sentimientos, en un impulso y sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando busques una pareja nueva, tu corazón te mostrará el camino. Si ya estás en una relación, hay personas interesantes que pueden llegar a alterar el balance y complejidades de tu relación existente.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

