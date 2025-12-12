Horóscopo de hoy para Tauro del 12 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 12 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy buscarás reconocimiento y el deseo de que valoren tus cualidades estará muy presente. Sin embargo, procura no ponerte demasiado vehemente, especialmente en el amor. Un desborde podría generar roces innecesarios. Conserva la calma y avanza casillero por casillero.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending