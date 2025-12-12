Horóscopo de hoy para Tauro del 12 diciembre de 2025

Hoy buscarás reconocimiento y el deseo de que valoren tus cualidades estará muy presente. Sin embargo, procura no ponerte demasiado vehemente, especialmente en el amor. Un desborde podría generar roces innecesarios. Conserva la calma y avanza casillero por casillero.

Horóscopo de amor para Tauro Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Tauro Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.