Horóscopo de hoy para Virgo del 12 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

La Luna en tu signo realza tu buen criterio y te ayuda a ordenarte. Tus familiares pueden demandar demasiado, pero hoy conviene soltar cargas que no te pertenecen y recuperar tu autonomía. Ponte en primer plano y dirige tus pasos, sin quedarte apegado a viejas historias.

Horóscopo de amor para Virgo

La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Horóscopo de hoy Virgo
