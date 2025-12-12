Horóscopo de hoy para Virgo del 12 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo realza tu buen criterio y te ayuda a ordenarte. Tus familiares pueden demandar demasiado, pero hoy conviene soltar cargas que no te pertenecen y recuperar tu autonomía. Ponte en primer plano y dirige tus pasos, sin quedarte apegado a viejas historias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending