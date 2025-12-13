Adiós al sueño de reunificar a familias de inmigrantes de siete países legalmente establecidos en EE.UU.

La esperanza de lograr reunificar a familias de inmigrantes procedentes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, se vino abajo ante el anuncio emitido por el gobierno estadounidense dando por concluidos los programas humanitarios que brindaban dicha posibilidad.

De manera sorpresiva, a un par de semanas de celebrar la Navidad, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció para esos siete países el final de la iniciativa denominada “Family Reunification Parole (FRP).

Ante la nueva posición asumida por las autoridades estadounidenses, a partir de mediados de enero, a menos de que cuenten con alguna alternativa legal para quedarse en el país, miles de familiares de inmigrantes que gozaban de libertad condicional para permanecer en territorio estadounidense gracias al programa FRP, deberán abandonar el país.

Bajo la óptica de la administración Trump, dicho programa fue manejado de manera indebida y permitió que personas no verificadas de manera rigurosa eludieran el proceso normal para obtener protección migratoria.

A través de un comunicado, el DHS señaló que el FRP retomará el esquema establecido por el Congreso de analizar, caso por caso, cualquier solicitud presentada por inmigrantes ya establecidos legalmente en Estados Unidos para gozar de la posibilidad de que sus familiares directos ingresen al país de forma anticipada, mientras esperaban que una visa.

Las autoridades estadounidenses consideran que el “Family Reunification Parole (FRP) se utilizó inadecuadamente permitiendo el ingreso al país a miles de inmigrantes que no cubrían los requisitos necesarios. (Crédito: Verónica G. Cárdenas / AP)

La nueva disposición fue publicada en el Registro Federal y pretende priorizar la seguridad nacional al frenar posibles fraudes o abusos de extranjeros a través de un manejo inadecuado del programa.

En el documento emitido se aclara que, si el beneficio del FRP otorgado al familiar de un inmigrante legalmente establecido en Estados Unidos vence en una fecha posterior al 14 de enero próximo, de todos modos, expirará en dicha fecha.

La única salvedad concedida será para solicitudes de residencia permanente presentadas antes del 15 de diciembre de 2025 y que continúen pendientes de respuesta llegado el 14 de enero de 2026.

Sin embargo, en caso de que las solicitudes no sean aprobadas, el periodo de beneficio será revocado a partir de ese momento y el inmigrante deberá abandonar el país de inmediato.

Cabe señalar que el gobierno estadounidense les ofrecerá incentivos a los inmigrantes obligados a salir del país y estos pueden ser asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y exoneración de multas civiles a quienes califiquen.

Sigue leyendo:

• Mamdani admite sentirse orgulloso de aconsejar a los inmigrantes cómo evitar ser detenidos por ICE

• Departamento de Justicia presenta a un personaje de cuentos infantiles como un “juez de deportación”

• Aumentan 69% centros migratorios en el país y alcanzan récord de 65,000 recluidos