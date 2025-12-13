window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 13 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 13 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Si estás sin pareja, no te inquietes: el amor se acerca con una atracción potente que marcará un antes y un después. Y si ya compartes la vida con alguien, disfruta el momento, porque un proyecto en común encenderá la conexión y dará profundidad a ese vínculo.

Horóscopo de amor para Aries

Aprovecha cada oportunidad para relajarte disfrutando con tu pareja. Pasen tiempo juntos, sean románticos y expresen sus sentimientos. Si pueden celebrar su relación, tal vez puedan disfrutar una comida romántica seguida de mucha ternura y amor. Si eres soltero no hay razón para que no te consientas, ¿por qué no?

Horóscopo de dinero para Aries

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraAries

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

