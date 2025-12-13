window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu habilidad para encarar desafíos te pondrá en una posición privilegiada. Tus metas económicas alcanzan un punto clave y estarás listo para jugar fuerte. Si llega el momento de negociar un aumento, sabrás usar tus mejores estrategias para obtener resultados favorables.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

