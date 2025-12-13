window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 13 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 13 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Sentirás un deseo irresistible de mostrar tus encantos y usarás tu astucia para brillar en un rol central. Si estás sin pareja, podrías acercarte a quien te atrae desde hace tiempo. Si ya tienes compañía, disfrutarás una conexión vibrante que enciende todo a tu alrededor.

Horóscopo de amor para Géminis

Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Géminis

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

