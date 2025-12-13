window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 13 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu comunicación será intensamente inspiradora y motivará a quienes te rodean a unirse a tus proyectos. Una persona magnética mostrará interés en escucharte y en descubrir tus secretos. Ese intercambio abrirá un diálogo que profundizará tu comprensión y favorecerá un aprendizaje renovado.

Horóscopo de amor para Leo

Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Leo

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending