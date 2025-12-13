window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 13 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Podría llegarte una invitación enigmática capaz de renovar por completo tu vida social. Nuevos vínculos te acercarán a ambientes estimulantes, con conversaciones que alimentan tu curiosidad. Aprovecha esta puerta que se abre para refrescar tus conexiones y darle más profundidad a tus amistades.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si juzgas solo por la apariencia puedes perder oportunidades románticas. Aun antes de llegar a conocer a alguien, ya decidimos sobre esa persona rápidamente. Si haces una evaluación nueva es menos superficial y es menos probable que pierdas una relación importante solo porque no te gusta el atuendo de alguien.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Ser totalmente pasivo es un gran placer y emoción para ti. Solo el pensamiento de darte totalmente a tu pareja verdaderamente te excita. Deja que tu pareja haga contigo lo que quiera. Ya sea un rapidito incontrolado en un sitio exótico o el ser atado y tener los ojos vendados, si te unes y muestras entusiasmo, lo disfrutarás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending