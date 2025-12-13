Horóscopo de hoy para Virgo del 13 diciembre de 2025

Pronto recibirás una grata sorpresa cuando alguien te reembolse un préstamo o reconozca tu ayuda. Tu saldo vuelve a estar a favor y eso te dará margen para organizar mejor tus gastos. Aprovecha esta nueva disponibilidad para darte ese gusto que vienes postergando.

Horóscopo de amor para Virgo Como consecuencia de tu poca fiabilidad, puedes sin darte cuenta molestar a algunos buenos amigos con este tipo de comportamiento y tu relación también es probable que dura las consecuencias. Si eres soltero, tienes la tendencia a ser atraidita los demás y actuar de manera espontánea puede tener consecuencias negativas ya que conocer a otros puede ser problemático.

Horóscopo de dinero para Virgo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.