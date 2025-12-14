window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 14 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 14 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Sentirás un clima espiritual que te lleva a colaborar con quienes lo necesitan. Al poner en pausa tus intereses personales, tu espíritu benéfico aflora y se convierte en una guía serena. Desde esa comprensión brotarán gestos generosos y una sensación interna que aquieta tu ánimo.

Horóscopo de amor para Escorpio

Sintiéndote amigable y abierto, muy pocas cosas pueden interrumpir o pararte de disfrutar el tiempo que pases con tus seres queridos. Tienes una oportunidad única para explorar tus emociones y descubrir si alguien que te importa es capaz de mostrar la confianza que esperas de ella y si siente lo mismo de ti.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending