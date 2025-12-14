window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 14 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu curiosidad se encenderá y tus ganas de aprender serán un motor constante. Llamarás la atención sin proponértelo, inspirando fantasías románticas. Podrías recibir mensajes, gestos poéticos o declaraciones inesperadas que aportarán un matiz vibrante y estimulante a tu día.

Horóscopo de amor para Leo

Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraLeo

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Horóscopo de hoy Leo
