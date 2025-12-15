Horóscopo de hoy para Capricornio del 15 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu agenda se llena, pero una energía extra te permite responder a cada compromiso y brillar en lo que haces. Agradeces lo logrado y disfrutas la satisfacción que dejan los esfuerzos bien orientados. Tu éxito crece y tus vínculos profesionales se afirman con naturalidad.
