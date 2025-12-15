window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 15 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu sensibilidad hacia lo que otros necesitan se activa con fuerza. Te ocuparás de que a nadie cercano le falte lo esencial y ayudarás en silencio. Ese impulso solidario te conecta con algo más grande y te acerca a gestos que buscan una justicia silenciosa.

Horóscopo de amor para Escorpio

Aquellos que te son cercanos te admiran y aprecian tu actitud confiada. Es fácil para ti llegar a conocer personas y ganarte su afecto. No te des por vencido con las uniones existentes, cultiva aquella hacia la que sientas afinidad. Juntarse para una comida romántica puede ser una excelente forma de reiniciar las cosas otra vez.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

