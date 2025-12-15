Horóscopo de hoy para Escorpio del 15 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu sensibilidad hacia lo que otros necesitan se activa con fuerza. Te ocuparás de que a nadie cercano le falte lo esencial y ayudarás en silencio. Ese impulso solidario te conecta con algo más grande y te acerca a gestos que buscan una justicia silenciosa.
