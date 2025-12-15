Horóscopo de hoy para Leo del 15 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy surge un puente luminoso entre tu corazón y tu mente. Tus palabras fluyen con sinceridad y una lucidez que inspira. Es un momento ideal para declarar algo importante o expresar una pasión que te define. Todo vibra a favor de un gesto amoroso.
