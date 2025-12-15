window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 15 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Libra

(09/23 – 10/22)

Descubrirás un abanico de posibilidades que te impulsa a dedicarte a ti mismo y a mirar la vida con frescura renovada. Aparece alguien que te anima, promueve nuevas ideas y funciona como un contrapunto luminoso que realza tu confianza y potencia tu iniciativa personal.

Horóscopo de amor para Libra

Hay muchas fuentes de inspiración en tu vida romántica. Tal vez tu pareja sugiera maneras de hacer tu vida amorosa más excitante y exhilarante. Si eres soltero un amigo sugiere un plan que amplia tus horizontes, úsalo como una excusa para para salir fuera y buscar compañía estimulante tan seguido como puedas.

Horóscopo de dinero para Libra

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

