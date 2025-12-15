Horóscopo de hoy para Libra del 15 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Descubrirás un abanico de posibilidades que te impulsa a dedicarte a ti mismo y a mirar la vida con frescura renovada. Aparece alguien que te anima, promueve nuevas ideas y funciona como un contrapunto luminoso que realza tu confianza y potencia tu iniciativa personal.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending