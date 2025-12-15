window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 15 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Hoy tu presencia estimula, anima y genera un clima de camaradería en cada grupo que integras. Tu mensaje viaja lejos y despierta afinidades. Al rodearte de amistades que comparten tus ideales, tu influencia crece y tu visión encuentra eco en quienes te acompañan.

Horóscopo de amor para Sagitario

La relación que compartes con tu pareja es calmada y amigable. Se feliz de que no solo aprecian esto sino de que eres capaz de acomodar todos tus deseos. En estas circunstancias propicias cualquier problema o conflicto se arreglan fácilmente. Encuentras que es perfecto que las conversaciones prosperen para honestamente hacer planes de vida.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Una fase altamente erótica está iniciando para ti y tu pareja. Aun en las situaciones ordinarias de todos los días dejan saber sus sentimientos el uno por el otro. Pueden fácilmente terminar haciendo el amor a toda prisa en el impulso del momento. No conoces límites, así que puede ser que la recámara termine descuidada.

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
