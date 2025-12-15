window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 15 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 15 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu cuerpo responde con rapidez a cada gesto de cuidado, así que es un día ideal para ordenar tu alimentación y mover el esqueleto, aunque sea unos minutos. Ese pequeño esfuerzo renueva tu vitalidad, libera tensiones y te recuerda que la autosanación es una fuerza siempre disponible.

Horóscopo de amor para Tauro

Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Tauro

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraTauro

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

