Horóscopo de hoy para Capricornio del 16 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Vives una crisis de valores que cuestiona tus compromisos y necesidades más profundas. Viejas amistades generan tensiones, mientras surgen vínculos acordes con tu evolución. Este proceso intenso te exige discernir lo que verdaderamente impulsa tu crecimiento y proyectos futuros.

Horóscopo de amor para Capricornio

Reevaluando tu situación romántica, confiadamente tratas de resolver cualquier amargura que haya aparecido entre ustedes. Sin embargo, romperlo inicialmente es, a largo plazo vale la pena para los dos. Si soltero tu divertida y segura actitud hacia los demás es atractiva y no pasa desapercibida por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

