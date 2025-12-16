Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 diciembre de 2025
En el seno familiar emergen secretos, ambiciones ocultas y tensiones intensas. Este clima te obliga a discernir qué asumir y qué rechazar de la herencia de tu hogar. La elección, aunque difícil, te permite trazar un camino propio, afirmando tu autonomía.
