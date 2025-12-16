window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Escorpio

(10/23 – 11/22)

En el seno familiar emergen secretos, ambiciones ocultas y tensiones intensas. Este clima te obliga a discernir qué asumir y qué rechazar de la herencia de tu hogar. La elección, aunque difícil, te permite trazar un camino propio, afirmando tu autonomía.

Horóscopo de amor para Escorpio

Tu vida emocional domina, eres sensible a los sentimientos de aquellos que están cerca de ti. Ellos aprecian tu actitud, comprensión y disfrutan las conversaciones estimulantes. Aun si usualmente eres más realista sobre el romance, te involucras rápidamente, mostrando de manera notable mucha más preocupación y compromiso.

Horóscopo de dinero para Escorpio

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

