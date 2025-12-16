window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 16 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 16 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Géminis

(05/21 – 06/20)

Un cambio profundo en tu mirada sobre la vida te lleva a revisar trabajo, rutinas y bienestar. Surge la necesidad de que tus días tengan sentido real: podrías abandonar hábitos que afectan tu cuerpo, como el consumo de toxinas, en busca de sanación auténtica.

Horóscopo de amor para Géminis

Si estas de humor, la oportunidad de un aventura a corto plazo está disponible y probablemente basada solo en atracción física y sería una aventura corta. Si estás buscando un relación a largo plazo puede ser que no lo logres. Reconsidera lo que realmente quieres de tu vida y evitaras tener desencantos.

Horóscopo de dinero para Géminis

¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.

Horóscopo de sexo paraGéminis

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

