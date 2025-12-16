Horóscopo de hoy para Leo del 16 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Personas inesperadas pueden sacudir tu base emocional y alterar tu mirada sobre la vida familiar. Surgen tensiones y lealtades cruzadas que activan emociones difíciles de esquivar. Desde esa profundidad, empiezas a tocar temas del pasado que permanecían ocultos, y eso te potencia desde adentro.
